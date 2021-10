Marcel Matz: «Temos de entrar forte no jogo»

Depois do triunfo na 1.ª mão da 3.ª eliminatória de acesso à Liga dos Campeões na Estónia diante do Bigbank Tartu, o Benfica está preparado para selar amanhã o apuramento para a próxima fase.





"O Bigbank Tartu é uma equipa nova, que explora melhor os pontos fortes quando está na frente do resultado, mas não são tão experientes como a nossa equipa. Não é uma equipa forte de marcar, porque varia o jogo. Mesmo estudando mais, não quer dizer que tenhamos mais sucesso. Teremos de trabalhar bem e tentar colocar pressão no jogo deles. Temos de conseguir ganhar dois sets, mas vamos entrar com uma equipa forte para ganhar", observou o técnico Marcel Matz, em conferência de imprensa na Luz, abordando depois o desgaste físico das águias nesta altura da época."A temporada é muito longa. Temos uma situação diferente das outras equipas em Portugal, porque, nos últimos anos, jogámos a Supertaça. Ou seja, temos de subir rápido de forma sem ter adaptação em relação ao ritmo de jogo. A nossa equipa conhece-se bem e isso é positivo. Estamos com uma rotina forte, com jogos, viagens e apenas a descansar o que dá. Isso prejudica a evolução da equipa e de quem não joga tanto. É uma realidade. Temos de gerir para não assumir um risco grande. Mas a equipa vai crescer, tenho a certeza. Temos conseguido bons resultados", destacou.O líbero Ivo Casas também está confiante em mais um bom resultado das águias."A vantagem de ter um grupo como o nosso é que é possível ter opções para todas as posições. Dá para gerir o desgaste dos jogadores, apesar de ser um grande volume de jogos num curto período de tempo. Em relação à gestão da eliminatória, não tem de haver gestão. Tem de ser a melhor equipa para o momento, porque temos de ganhar dois sets para seguir para a próxima fase. A gestão é fazer tudo para ganhar o jogo. Dois sets chegam, mas o foco está em ganhar o jogo e queremos fazer isso o mais depressa possível", sublinhou Ivo Casas."Estamos bem, somos fortes fisicamente e estamos habituados a viagens. Claro que existe desgaste acumulado, mas a equipa está bem e vai apresentar-se bem. Temos de eliminar os pontos fortes do adversário. Eles servem bem e os pontas são muito bons. A nossa equipa é experiente e não os podemos deixar galvanizar", salientou.O encontro está agendado para quarta-feira, às 20 horas, no Pavilhão n.º 2 da Luz.