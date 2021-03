Marcel Matz: «Temos de melhorar nos jogos do campeonato»

Marcel Matz deu ênfase ao equilíbrio que a final da Taça entre Benfica e Sporting teve, sublinhando depois a importância de os seus jogadores melhorarem já no próximo embate com os leões.

"Foi um jogo equilibrado e bom de ver para quem estava de fora. Parabéns ao Sporting pela conquista do título e agora temos de melhorar nos jogos do campeonato. Esta derrota não vai ter impacto no playoff de apuramento de campeão. Sabemos a capacidade que temos e há a vantagem de jogarmos em casa. Os jogos entre o 2º e o 3º vão ser muito equilibrados, em relação ao 1º e ao 4º não vai ser tanto, embora acredite que o Sp. Espinho pode criar dificuldades à Fonte do Bastardo. Vamos trabalhar para chegar à final", vincou o treinador do Benfica.

O técnico referiu ainda que Raphael Oliveira deve fazer exames complementares esta sexta-feira para se descobrir a extensão da lesão que sofreu no tendão de Aquiles e assumiu que a sua equipa podia ter saído de Santo Tirso com o triunfo: "Foi um jogo equilibrado em relação àquilo que foram os números. O fim do primeiro set deu moral ao Sporting, mas penso que não houve um problema em específico, no final caiu para eles".