Marcel Matz: «Temos de ter a noção do que queremos para jogar a este nível»

Marcel Matz (treinador do Benfica, analisou nova derrota das águias (0-3) na Liga dos Campeões, no encontro diante dos italianos do Cvitanova que marcou o adeus dos campeões nacionais à prova."Sabia que ia ser um jogo difícil, pelo nível da equipa adversária, com uma força grande no ataque e no serviço. Eles têm um nível muito grande. Tivemos um bom desempenho. O primeiro parcial deu o controlo total do jogo ao Civitanova. Depois, começámos a trocar a bola, mas eles são muito bons. Eles têm uma confiança muito grande", começou por explicar,"Nestes jogos temos de estar acima do nosso normal. Estes jogos ajudam-nos para a frente. Temos de ter a noção do que queremos para jogar a este nível. Se queremos jogar para ganharmos a Liga dos Campeões ou não. O nosso objetivo serve, para já, para promover a modalidade a nível europeu", frisou o treinador brasileiro dos encarnados.