Marcel Matz: «Temos mais um jogo para fazer melhor que no primeiro ano»

Marcel Matz, treinador do Benfica, revelou estar feliz pela primeira vitória das águias na presente edição da Liga dos Campeões, no encontro realizado esta quarta-feira na Luz, diante do Vojvodina Novi Sad (3-1).





"Estou feliz pelo desempenho da equipa e pelo triunfo nesta fase de grupos. Foi um jogo bem disputado, sobretudo nos três primeiros parciais. Foram vários fatores que conseguimos fazer funcionar. Fomos superiores a partir do segundo parcial. Agora temos mais um jogo para tentar mais uma vitória e fazer melhor que no primeiro ano. Hoje fizemos uma gestão dos centrais. Rodamos a equipa. Amanhã [quinta-feira] muito provavelmente vamos apresentar uma equipa inicial diferente porque não queremos sobrecarregar a equipa para os próximos jogos", frisou o técnico das águias.

Hugo Gaspar



"Fico satisfeito por ter sido o melhor em campo, mas o que me satisfaz é a vitória na Liga dos Campeões. Agora para o próximo jogo, certamente o Vojvodina vai ver o que errou e o que tem de melhorar. Estes são jogos equilibrados, hoje caiu para nós. Isto inverte-se rapidamente. Não tenho dúvida que o Vojvodina vai estar melhor que hoje".