Marcel Matz: «Todos querem ganhar ao Benfica e isso é bom para nós»

O Benfica bateu o Sporting na meia-final da Supertaça de voleibol, por 3-2, e confirmou a qualificação para a final da prova, onde irá defrontar o Sporting de Espinho, a 21 de outubro, em Gondomar.





No final da partida, Marcel Matz revelou que o Sporting esteve "muito forte" nos dois primeiros sets do encontro, mas foi a sua equipa quem esteve "um bocadinho melhor" no cômputo geral."Conseguimo-nos manter um bocadinho melhor durante os cinco 'sets'. Eles foram muito fortes nos dois primeiros, nos quais não nos conseguimos ter sucesso. O que conta mesmo, o que fiquei mais satisfeito, é por termos um grupo muito parecido tecnicamente. Tenho 14 jogadores com opção de entrar. Isso deixa-me mais tranquilo. O Sporting hoje está de parabéns. Foi bem difícil, chegou um momento em que estava bem complicado", começou por dizer o técnico brasileiro."É importante ganhar um dérbi. A nossa equipa é um símbolo do Benfica, temos uma interação grande com a 'torcida' e os 'caras' acham que vamos ganhar sempre. Mas, os outras equipas investem forte e também querem ganhar. Vou agora curtir um pouco a vitória.""Sei das responsabilidades que temos, pela história que o voleibol do Benfica tem. Ninguém pode ter mais vontade confirmar os títulos que temos. Não podemos ter menos 'gás' que o adversário. Todo o mundo quer ganhar ao Benfica e isso é bom para nós, temos de provar", finalizou.