Matz explica derrota do Benfica e pede apoio

Sempre muito ativo nas redes sociais, Marcel Matz explicou aos adeptos do Benfica, via Twitter, a derrota por 3-0 frente ao Zenit na Champions. “Foram melhores. Na fase break point. Pontos de serviço, bloqueio e contra-ataque! Venceram com mérito. Compartilho para entenderem mais do jogo. Perceber as fases e focar em parte e não somente no todo. No resultado. Para trabalhar no dia a dia é assim que fazemos”, escreveu.

O técnico, de resto, agradeceu o apoio e pede o mesmo para o jogo de hoje, na Ac. Espinho, que abre a 9ª jornada da Série dos Primeiros.