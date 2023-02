Meia-final da Taça de Portugal contará com um Sporting-Benfica

O sorteio da final-four da Taça de Portugal de voleibol ditou esta quarta-feira um dérbi na meia-final da prova. Sporting e Benfica irão medir forças a 11 de março, em Viana do Castelo.No mesmo dia, o Castêlo da Maia-Fonte do Bastardo será o outro encontro realizado para ditar mais um finalista. A final disputa-se a 12 de março no mesmo local.No feminino, o Sporting irá medir forças com o PV2014/C. Efanor enquanto que o Vilacondense defrontará o AJM/FC Porto