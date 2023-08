Miguel Coelho é o novo treinador da equipa de voleibol do FC Porto

O início de uma nova era



Bem-vindo, Miguel Coelho! Novo treinador da nossa equipa de Voleibol #FCPortoVoleibol #FCPortoSports pic.twitter.com/yzQic3FUg0 — FC Porto (@FCPorto) August 2, 2023

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação de Miguel Coelho para o comando técnico da equipa feminina de voleibol.O treinador, de 35 anos, esteve durante quatro épocas ao serviço do Leixões, tendo conduzido a equipa feminina à conquista de duas Taças de Portugal, em 2021 e 2022.Aos meios de comunicação do clube, Miguel Coelho mostrou-se bastante satisfeito com o novo desafio na carreira: "Eu e a minha equipa técnica, sermos escolhidos enquanto staff para arrancarmos com este projeto, deixa-nos muito entusiasmados. Estamos ansiosos por colocar as coisas em prática e estes meses têm sido terríveis pois queremos muito começar a trabalhar. Olho com uma responsabilidade muito boa para o facto de ser treinador do FC Porto e sinto que tudo o que fui fazendo na minha carreira foi para chegar aqui. Isso traz-me uma responsabilidade boa, não acrescida. Aproveito para agradecer o carinho com que nos receberam aqui e sentimos que já fazemos parte da família do FC Porto." atirou o treinador português.