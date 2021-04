Miguel Maia deixa Sporting e abraça novo projeto

Miguel Maia vai deixar o Sporting para abraçar novo projeto. Prestas a completar 50 anos - na próxima sexta-feira -, o distribuidor vai continuar a jogar, mas agora em 'casa', ou seja, na equipa onde se iniciou com seis anos e com quem foi campeão nacional pela primeira vez (1990), a Académica de Espinho.





O nosso jornal sabe que o jogador informou os dirigentes do Sporting sobre esta decisão muitos antes da época ter terminado (foi no domingo), apesar de ter recebido convite do clube para continuar nos leões como jogador e depois como futuro diretor da secção. Mas ao que apurámos, Miguel Maia pretende nesta altura estar associado a um projeto que o alicia mais, ou seja, que tenha algum poder de decisão. Seja como for, não fecha a porta a um regresso a Alvalade.Já o 'regresso' à Académica de Espinho passa por Miguel Maia arranjar ele próprio patrocinadores que suportem a sua ida para o clube, onde já joga o seu filho, Guilherme Maia.Recorde-se que Miguel Maia fez parte do projeto que levou ao regresso da modalidade a Alvalade em 2017/2018, e logo nesta temporada os leões sagraram-se campeões nacionais. Já esta época, o Sporting acabou o campeonato nacional em terceiro, tendo conquistado a Taça de Portugal.