Miguel Maia e João Brenha triunfam

São lendas vivas do desporto em Portugal e voltaram a jogar. A histórica dupla portuguesa de voleibol de praia, Miguel Maia e João Brenha, regressou ontem em grande plano à competição, com uma vitória por 2-0 (21-12 e 21-14), diante dos cubanos Juan Milanés e Gilbert Castillo, no torneio Solverde BV Legends, que se disputa até dia 23 na Praia da Baía, em Espinho.

Miguel Maia, de 51 anos, e João Brenha (52), que disputaram três edições dos Jogos Olímpicos – foram 4ºs em Atlanta’1996 e Sydney’2000, e 9ºs em Atenas’2004 –, venceram ainda por oito ocasiões o campeonato nacional, tendo se separado em 2009. Desta vez voltaram a jogar num torneio que congrega alguns dos melhores antigos internacionais da modalidade.

Após vitória na 1ª jornada da fase de grupos, a dupla portuguesa lidera a Série A e defronta hoje (11h00) os argentinos Eduardo Martinez e Martin Conde na 2ª ronda.