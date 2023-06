Miguel Maia termina carreira aos 52 anos

Miguel Maia oficializou esta tarde o final da carreira que acontece aos 52 anos e depois de 46 dedicados à modalidade.Fez história no voleibol não só pela longevidade na carreira, como pelos títulos conquistados. Foi campeão nacional indoor por 16 vezes e campeão nacional na vertente de praia por oito. Foi também como voleibolista de praia e ao lado de João Brenha que esteve em três Jogos Olímpicos, sendo que em dois deles ficou às portas da medalha.Representou três clubes em Portugal: Ac. Espinho, onde começou e onde terminou a carreira, no Sporting e no Sp. Espinho. Jogou ainda uma época nos italianos do Crema."O voleibol tratou-me com mais generosidade do que eu jamais teria sonhado e, agora, devo reconhecer quando é hora de encerrar minha carreira competitiva enquanto atleta desta linda modalidade", escreveu nas redes sociais, antes de oficializar o adeus em conferência de imprensa em Espinho, cidade que o viu nascer para a vida e para o voleibol.Esta quarta-feira pode ler no nosso jornal e ouvir no site a entrevista a Miguel Maia.