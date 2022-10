Miguel Maia: «Vou iniciar neste sábado a minha 35ª época como sénior»

Miguel Maia, de 51 anos, continua no ativo, mas agora não apenas como jogador. O voleibolista de longevidade incrível vai acumular funções no Académico de Espinho, onde também será treinador."Vou iniciar neste sábado a minha 35ª época como atleta sénior. Começo mais um campeonato com a mesma ambição de sempre, consciente de onde estou, com quem estou e os objetivos propostos. Uma época que será completamente diferente de todas e que será um dos maiores desafios da minha vida. Isto de ser treinador/jogador acarreta muito de quem está à frente para liderar isto tudo. Ser atleta sem descansar nunca foi o que eu fiz ao longo da minha carreira e as dificuldades que tenho sentido até aqui, são apenas superadas pela minha ambição e o de querer dar algo a quem me proporcionou uma carreira de sonho, que eu nunca pensaria ter. O caminho faz-se caminhando e o meu está a chegar ao fim, sim, já vejo a meta ali na minha frente. Projetar novos valores, dignificar a camisola e cimentar a Associação Académica de Espinho num clube regular de 1ª Divisão, continuarão a ser os principais objetivos. A luta prevê-se muito difícil mas estamos prontos para lutar até à última gota de suor. Prontos", vincou Maia numa mensagem partilhada nas redes sociais.