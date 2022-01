Morreu lenda do voleibol russo Vadim Khamuttskikh aos 52 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-distribuidor Vadim Khamuttskikh, lenda do voleibol russo, morreu na sexta-feira, com 52 anos, vítima de paragem cardíaca, anunciou a federação russa (VFV) num comunicado difundido no seu sítio oficial na Internet.



Khammuttskikh disputou 237 jogos oficiais pela Rússia, pela qual ganhou três medalhas olímpicas, uma de prata (Sydney2000) e duas de bronze (Atenas2004 e Pequim2008), e ainda uma Taça do Mundo, em 1999.

No seu palmarés, conta ainda duas vitórias na Champions, pelo Lokomotiv Belgorod (2002/03 e 2003/04), e sete títulos de campeão russo.