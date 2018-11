Morreu Rui Mourinha, líder da secção de voleibol do Benfica

O Benfica informou no seu site que o presidente da secção de voleibol do clube, Rui Mourinha, faleceu este sábado.Luís Filipe Vieira já lamentou o sucedido, endereçou condolências à família e consideou o desaparecimento de Rui Mourinha "um momento triste para o dirigismo desportivo português"."Apresento, em meu nome pessoal e de toda a direção do Sport Lisboa e Benfica, as mais sentidas condolências à família de Rui Mourinha. Uma enorme perda para toda a família benfiquista, que nunca esquecerá o homem e o excecional dirigente que durante décadas dedicou a sua vida ao Benfica, com especial destaque para a sua liderança na secção do voleibol. Foi a perda de um amigo e de um grande benfiquista para todos nós e um momento triste para o dirigismo desportivo português", disse Luís Filipe Vieira ao site dos encarnados.