Nuno Abrantes: «A superioridade do Benfica foi evidente»

O treinador da Fonte do Bastardo, Nuno Abrantes, não teve dúvidas que a Supertaça de voleibol foi bem entregue, após a derrota folgada da sua equipa perante o Benfica. ""A superioridade deles foi evidente. O Benfica esteve muito consistente, pressionou-nos bem na linha de serviço e não tivemos argumentos para os contrariar individual e colectivamente", revelou o técnico, referindo que o seu grupo ainda não está com todos os pontos assentes."Estamos atrasados na nossa preparação. Foi uma máquina em andamento contra uma equipa que está a dar os seus primeiros passos. Não saio daqui agradado, como é óbvio, mas também não saio muito frustrado. Temos de continuar a trabalhar. Temos a noção de que precisamos de tempo para o fazer, mas é um percurso que enfrentaremos e, de certeza, vão existir percalços", vincou Nuno Abrantes, pedido "tempo para fazer" o resto do seu trabalho com a equipa da Ilha da Terceira.Mesmo assim, o treinador de 42 anos identificou alguns problemas a retificar e a necessidade do trabalho de equipa. "Vamos precisar de todos os jogadores, até porque um dia menos bom de um pode ser a oportunidade para outro e achamos que eles estarão à altura para corresponder a essa necessidade. Temos bons problemas em definir um seis-base, face ao equilíbrio que há. Vamos tentar procurá-lo o mais rapidamente, mas, como a época é muito longa, haverá espaço para todos", concluiu, vincando que quem der "rendimento mais cedo" terá "lugar" no início das partidas.: J.A.