Nuno Abrantes: «Contra o Benfica que se apresentou hoje aqui seria difícil conseguirmos algo mais»

Foi com uma derrota por 3-0 na final que a Fonte do Bastardo se despediu da presente edição da Taça de Portugal de voleibol. No final da partida, reforçando que o atraso no voo dos Açores para o continente não explica de forma direta o desfecho dos acontecimentos, Nuno Abrantes era um treinador conformado com a derrota."Foi difícil [não viajar na data originalmente definida], mas não foi por aí. Simplesmente não conseguimos mais. Faz parte das circunstâncias de sermos de uma ilha e temos de estar preparados, há coisas boas e coisas más no meio destes acontecimentos. O Benfica foi um justo vencedor, esteve muito bem no serviço, ao contrário de nós. O Benfica, entrando bem no serviço, depois fica tudo mais fácil. Em termos de 'pernas' notou-se quase desde o início que não estávamos muito no jogo, mas fizemos o possível, dignificámos o clube e estamos aí para as curvas. Se esperava mais? Sim, mas é o segundo jogo em menos de 24 horas e os jogadores são seres humanos. Podíamos ter dado mais, mas contra o Benfica que se apresentou hoje aqui seria difícil conseguirmos algo mais. Com o que temos feito nesta época podemos ambicionar em lutar [pelo campeonato], isto apesar de não sermos os principais favoritos", asseverou.