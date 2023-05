Nuno Abrantes: «Nos cinco jogos o Benfica foi mais consistente e foi um justo vencedor»

Nuno Abrantes, treinador da Fonte do Bastardo, abordou a perda do campeonato nacional para o Benfica, face à derrota na Luz (3-0), no 5º jogo da final."Neste quinto jogo, o Benfica apresentou-se muito sólido, foi mais conservador e correu menos riscos depois de estar a ganhar. O Benfica geriu bem, não se desgastou e não conseguimos virar o jogo. No terceiro set estivemos perto de um ponto de viragem, mas não fomos a tempo. Nos cinco jogos o Benfica foi mais consistente e foi um justo vencedor, apesar de termos dado muita luta perante um ambiente incrível", disse, prometendo continuar a ambicionar a luta por títulos em 2023/24."Prestámos um bom tributo à modalidade, os jogadores mereceram este percurso, o clube também, numa época que poucos imaginavam no início. Para o ano não vamos mudar muito os nossos objetivos, que sempre passaram pelos primeiros lugares", frisou.