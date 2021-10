Objetivo do Benfica é a fase de grupos da Champions

O Benfica viajou ontem de madrugada para a Estónia, uma viagem que incluiu escalas. Nada que desmotive a equipa no regresso à Liga dos Campeões, após a boa campanha em 2019/20, onde chegou à fase de grupo e depois a bater-se de igual para igual com algumas equipas. É este de novo o objetivo. “Queremos mostrar que podermos lutar com as melhores equipas do mundo. Já o demonstrámos há dois anos, quando disputámos a Liga dos Campeões, fizemos uma boa campanha”, disse à BTV o distribuidor Tiago Violas.

Na Estónia, as águias defrontam (17h00) o Bigbank Tartu, e para chegarem à fase de grupos têm de ultrapassar três eliminatórias, todas a duas mãos. Para Violas, é importante ter e decisão em casa. “É sempre vantajoso arriscar e ter um golden set em casa, por ser um set decisivo. Jogá-lo em casa traz uma grande vantagem, para nós, neste caso”.