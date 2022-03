Organização do Mundial de voleibol de 2022 retirada à Rússia

A organização do Campeonato do Mundo de voleibol de 2022, previsto para agosto e setembro, foi retirada à Rússia, devido à guerra na Ucrânia, anunciou esta terça-feira a federação internacional da modalidade (FIVB).

"Desde a invasão militar da Ucrânia pela Rússia, a FIVB está muito preocupada com o agravamento da situação e com a segurança dos ucranianos", refere o organismo em comunicado.

A FIVB acrescenta ainda que, na reunião do seu conselho de administração, concluiu que "seria impossível preparar e organizar o Mundial de 2022 na Rússia, por causa da guerra na Ucrânia".

A posição da FIVB, que anunciará em breve o novo país anfitrião, surge após a França, campeã olímpica, e a Polónia, bicampeã mundial, terem anunciado no fim de semana a intenção de boicotar o evento se este fosse realizado na Rússia.

Esta decisão constituiu um novo duro golpe desportivo para os russos -- vice-campeões olímpicos de voleibol em Tóquio2020 -- que recentemente foram excluídos do 'play-off' para o campeonato do Mundo de futebol do Qatar, no final do ano.

O Comité Olímpico Internacional (COI), normalmente neutro no que toca a política, recomendou na segunda-feira a proibição de russos e bielorrussos em competições desportivas, bem como na organização de eventos das modalidades.

Esta recomendação, bem com a rescisão de acordos de patrocínios, foi já seguida por modalidades como o esqui, biatlo, hóquei no gelo, Fórmula 1, râguebi, boxe, natação e badminton, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia ma quinta-feira.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.