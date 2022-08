Pedro Cardoso reforça Sporting

Depois de ter oficializado o zona 4 argentino Brian Melgarejo, proveniente dos argentinos do UPCN Vóley Club, o Sporting anunciou esta terça-feira mais um reforço, e também zona 4, para a equipa orientada por Gersinho. Trata-se do brasileiro Pedro Cardoso, de 30 anos e de 1.92 metros, que na última temporada jogou na Fonte do Bastardo.

Pedro Cardoso fez o seu percurso nos brasileiros do Sesi, antes de jogar nos norte-americanos do Grand View Vikings durante quatro épocas, regressando ao Brasil para representar o JF Volei e o Vôlei Itapetininga. Seguir-se-ia nova experiência no estrangeiro, a primeira na Europa - em 2020/21 - nos franceses do St. Quentin. Na temporada transata (2021/22), representou os açorianos da Fonte do Bastardo, emblema pelo qual disputou mais de 30 encontros.

De recordar que o Sporting foi campeão nacional de voleibol pela última vez em 2017/18, na época de regresso à modalidade. No entanto, o título maior do voleibol português tem fugido aos leões desde então, sendo que últimas três temporadas o campeonato foi conquistado pelo eterno rival Benfica, o atual tricampeão nacional.