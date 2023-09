Pedro Fiúza, antigo capitão do voleibol do Benfica, morreu aos 42 anos

Pedro Fiúza, ex-capitão da equipa de voleibol do Benfica, morreu esta terça-feira aos 42 anos. Foi o próprio clube encarnado a dar conta do óbito, expressando o "seu profundo pesar pelo falecimento do seu antigo jogador", que atuava na posição de atacante.Fiúza chegou a capitão da formação lisboeta logo aos 21 anos e esteve 12 anos na equipa principal encarnada, de 2000 a 2012, conquistando um campeonato, cinco Taças de Portugal e duas Supertaças, entre outros feitos.Antigo internacional português, Pedro Fiúza era ainda, segundo refere o Benfica na sua nota de pesar, "um apaixonado por fotografia e os primeiros passos nessa área foram dados no clube, ainda como atleta, prosseguindo com essa paixão após ter terminado a sua carreira desportiva."À família enlutada,apresenta sentidas condolências.