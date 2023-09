Pedrosa e Campos eliminados do Elite 16 de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos falhou esta quarta-feira a qualificação para o quadro principal do Elite 16 Paris, ao perder por 2-0 com os espanhóis Adrián Gavira e Pablo Herrera.

João Pedrosa e Hugo Campos perderam frente aos experientes Adrian Gavira, de 35 anos, e Pablo Herrera, de 40 - que contabilizam cinco participações em Jogos Olímpicos -, pelos parciais de 21-18 e 21-12, no court três do mítico estádio da capital do ténis Roland-Garros, na capital francesa.

Os bicampeões nacionais Pedrosa e Campos já tinham perdido frente a Adrian Gavira e Pablo Herrera no Challenge de Itapema, em abril, por 2-0 (21-17 e 21-12), e no Challenge La Paz, no México, em março, também por 2-0 (21-18 e 21-19), do qual a dupla espanhola se sagrou vencedora.

Nas etapas de nível Elite 16, que é a divisão principal do Circuito Mundial de voleibol de praia, a classificação é recompensada com mais pontos, pelo que o 21.º lugar alcançado por Pedrosa e Campos em Paris garante a conquista de 340 pontos para a dupla.

Comparativamente, uma vitória na final dos torneios de categoria Futures atribui 200 pontos FIVB a cada atleta da dupla (400 total) e no Challenge 400 (800), enquanto a prova de Elite 16 atribui 600 pontos a cada jogador da dupla vencedora (1.200).

A dupla portuguesa regista como melhores resultados a medalha de ouro conquistada no Beach Pro Tour Challenge de Edmonton, no Canadá, etapa do Circuito Mundial de 2023, e a de bronze alcançada nos recentes Jogos do Mediterrâneo de praia.

João Pedrosa e Hugo Campos vão disputar o quadro principal do campeonato do Mundo de voleibol de praia (FIVB Beach Volleyball World Championships), no México, de 6 a 15 de outubro.