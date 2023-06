Pedrosa e Campos no 19.º lugar do Challenge de Jurmala de voleibol de praia

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos terminaram esta sexta-feira na 19.ª posição o Pro Tour Challenge de Jurmala, na Letónia, pontuável para o Circuito Mundial.

Os campeões nacionais, integrados no Grupo C do quadro principal, somaram por derrotas os jogos realizados frente aos italianos Samuele Cottafava/Paolo Nicolai, por 2-0 (21-19 e 29-27), e Daniele Lupo/Enrico Rossi, por 2-1 (21-13, 18-21 e 15-12).

No último fim de semana, João Pedrosa e Hugo Campos, juntamente com Guilherme Maia e Filipe Leite, classificaram-se no terceiro lugar no Grupo G da Taça das Nações, pontuável para Paris'2024, disputado na cidade de Budapeste, na Hungria.

O quarto lugar no Challenge de Torquay é, até ao momento, a melhor classificação de sempre em etapas da categoria no Circuito Mundial da dupla Pedrosa/Campos, que em 2022 conquistou o título mundial universitário em Maceió, no Brasil.