Peter Wohlfahrtstätter renova contrato com o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O central internacional austríaco Peter Wohlfahrtstätter vai continuar a representar o voleibol do Benfica em 2023/24, anunciaram este sábado os encarnados, entrando na sexta época a representar os tetracampeões nacionais.

Aos 34 anos, Wohlfahrtstätter renova o vínculo com as águias, que não divulgaram a duração do novo contrato, e mostrou-se "muito contente" por continuar em Portugal, onde chegou depois de experiências em França, Polónia, Áustria e Bélgica.

Pelo emblema de Lisboa, conquistou já quatro títulos nacionais, três Taças de Portugal e quatro Supertaças, procurando voltar a vencer nessa frente e melhorar no capítulo internacional.

A entrada direta na fase de grupos na Liga dos Campeões, em que os encarnados vão defrontar Berlin Recycling, Piacenza e Ancara, mostra que o grupo está "a melhorar", e terá menos meia dúzia de jogos, podendo estar "mais forte nos jogos mais importantes", explicou.