Playoff do título arranca sábado nos Açores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O playoff final que vai decidir o campeão nacional entre Benfica e Fonte do Bastardo arranca sábado e pode prolongar-se até dia 6 de maio, se for ao quinto jogo. Estas datas podem ainda vir a sofrer pequenas alterações se as equipas assim acordarem.

O primeiro jogo tem lugar nos Açores, para o segundo e terceiro serem na Luz, com o Benfica a beneficiar desse fator casa – tal como no quinto duelo –, por ter ganho a segunda fase do campeonato.

As águias eliminaram o Leixões em três jogos – o último foi a 26 de março –, já a Fonte bateu o Sporting em quatro.