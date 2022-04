Depois da vitória em casa, a AJM/FC Porto voltou a bater o Benfica nas meias-finais do playoff feminino, agora na Luz por 3-2, e lidera agora a série por 2-0, ficando a um triunfo do acesso à final, que pode acontecer neste domingo.Na Luz, a formação portista adiantou-se no primeiro set (27-25), enquanto as águias reagiram no segundo parcial (25-20), operando depois a reviravolta (25-21). Só que a parte final pertenceu à AJM/FC Porto, que empatou o jogo no quarto set (25-14) e fechou a 'negra' por 15-11.