O Leixões voltou a derrotar o Sporting nas meias-finais do playoff feminino, agora no Pavilhão João Rocha por 3-2, ficando a um triunfo do acesso à final, que pode ficar carimbado este domingo.A formação de Matosinhos começou por vencer o primeiro set (25-16), com as leoas a empatarem (25-14) e a passarem depois para a frente (25-18). O Leixões empatou a partida (25-21) e levou a decisão para o quinto set, onde foi mais forte (15-12).