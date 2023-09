Polónia e Sérvia apuradas para os quartos de final do Europeu

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Polónia e Sérvia, terceira e quarta colocadas da edição anterior, respetivamente, apuraram-se este domingo para os quartos de final do Campeonato da Europa de voleibol, ao afastarem Bélgica e República Checa, no último dia dos 'oitavos'.

Na cidade italiana de Bari, os polacos, campeões em 2009, ganharam aos belgas por 3-1 (25-16, 25-17, 23-25 e 25-22), poucas horas depois de os sérvios, vitoriosos como país independente em 2011 e 2019, terem vencido os checos por 3-0 (25-21, 26-24 e 25-21).

Polónia e Sérvia foram os últimos dois países a entrarem no lote de oito finalistas da 33.ª edição do Europeu e vão defrontar-se na terça-feira, novamente em Bari, onde a Itália, atual campeã em título e coorganizadora, encara os Países Baixos, campeões em 1997.

Os quartos de final começam a ser disputados na segunda-feira, em Varna, na Bulgária, com a França, vencedora em 2015, a ter pela frente a Roménia, campeã em 1963, e a Eslovénia, finalista vencida nas duas edições anteriores, a medir forças com a Ucrânia, 'carrasca' de Portugal nos 'oitavos', sendo que o troféu é decidido no sábado, em Roma.