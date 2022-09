Polónia sofre frente aos Estados Unidos mas continua a defender título mundial

A Polónia, atual campeã mundial de voleibol, sofreu esta quinta-feira bastante para superar os Estados Unidos, no jogo que fechou os quartos de final do Mundial a decorrer na Eslovénia, mas conseguiu impor-se por tangencial 3-2.



Em Gliwice, na Polónia, completou-se o quarteto de apurados para os últimos jogos, em que já estavam Brasil, Eslovénia e Itália.

Os Estados Unidos começaram a ser dominados com alguma clareza, com parciais de 25-20 e 27-25, mas reagiram muito bem e venceram os dois seguintes, com 25-21 e 25-22 no final.

Na 'negra', imperou o equilíbrio até ao 11-11, para 'choque' dos espetadores polacos, mas a ponta final dos campeões garantiu um triunfo por 15-12 e o continuar na defesa do título, agora que os jogos finais serão todos na Polónia, em Katowice.

Mais cedo, também em Gliwice, o Brasil superou a Argentina, por 3-1, e é o único não europeu no grupo dos quatro finalistas.

O Brasil arrancou muito bem, com 25-16 no primeiro 'set', após o que os argentinos ganharam o segundo, com 25-23. Os 'canarinhos', campeões sul-americanos e vice-campeões mundiais, impuseram depois o seu melhor vólei, com 25-22 e 25-21.

Na quarta-feira, em Liubliana, a Eslovénia ganhou 3-1 à Ucrânia e a Itália, campeã europeia, derrotou a França por 3-2.

No sábado, em Katowice, a Polónia joga contra o Brasil e a Eslovénia contra Itália.

Katowice também será o palco da final e do jogo de atribuição do terceiro lugar, ambos no domingo.