Portugal apura-se para os oitavos de final do Campeonato da Europa

Portugal sofreu, mas ao vencer (3-2) esta segunda-feira a Turquia, garantiu o apuramento para os oitavos de final do Europeu, em jogo do Grupo D, realizado em Telavive, Israel.A Seleção venceu o primeiro set (26-24), mas a Turquia reagiu e passou para a frente, com parciais de 25-21 e 25-15.Mas Portugal voltou à carga e voltou a fechar o set nas diferenças (28-26), salvando dois match points.Na negra, a turma treinada por João José teve o controlo do parcial e fechou com triunfo (15-13).Alexandre Ferreira (24 pontos) e Lourenço Martins (23) destacaram-se no ataque.Portugal garante, assim, o 2.º lugar do Grupo D, com 9 pontos, igualando pontualmente a França (1.ª).Nos oitavos de final vai encontrar o 3.º classificado do Grupo B, que poderá ser a Croácia, Bulgária, Espanha ou Ucrânia.