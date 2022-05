Portugal ataca Golden League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com um novo selecionador nacional no comando técnico, Portugal inicia hoje a participação na Golden League, recebendo, em Viana do Castelo, a Eslováquia, que já disputou um jogo, derrota frente à Turquia.

O objetivo da equipa portuguesa é chegar à Final-Four, feito que conseguiu em 2018, mas João José alerta para o pouco tempo de trabalho da Seleção. “No jogo com a Eslováquia, poderemos estar ainda à procura da nossa melhor forma mas temos o objetivo de vencer, conscientes do esforço coletivo que terá de existir para que isso possa acontecer”, frisou em declarações à assessoria da FPV.

A Turquia, que já lidera a poule, é a campeã da Golden League, sendo o próximo adversário de Portugal. “A Selecção mais importante do nosso grupo é a nossa e é aí que irá estar o nosso foco e energia!”, rematou o antigo capitão da Seleção.