Portugal bate Montenegro na qualificação para o Euro sub-21 feminino

Portugal ganhou esta sexta-feira ao Montenegro, por 3-2, em Pogdorica, e ficou mais perto do apuramento para a fase seguinte no grupo E de qualificação para o Campeonato da Europa de voleibol feminino de sub-21.



Os parciais foram bastante equilibrados, com Portugal a recuperar por duas vezes da desvantagem ante a seleção anfitriã - 16-25, 25-17, 22-25, 26-24 e 15-13 foram os números verificados nos cinco 'sets' que foi necessário jogar. Alice Clemente, com 25 pontos, e a montenegrina Simona Petranovic, com 22, cotaram-se como as melhores pontuadoras.

Portugal joga sábado contra a Islândia, que ocupa o último lugar no grupo, e em caso de vitória tem boas perspetivas para se apurar, atrás da Turquia.

Para seguir para a ronda final, caso seja segundo, Portugal terá de ser um dos três melhores segundos nesta fase do torneio. "Este resultado espelha o nosso crescimento enquanto coletivo ao longo destes dois jogos. Sabíamos que tínhamos de ser muito consistentes na ação do serviço para conseguir levar de vencida a equipa de Montenegro", comentou no final o selecionador João Santos.

O técnico garantiu que continua a acreditar no apuramento, alertando para as dificuldades que a equipa vai ter frente à Islândia. "Continuamos na luta pelo nosso objetivo e amanhã [sábado] espera-nos outro jogo duríssimo contra a equipa da Islândia, que vai jogar sem qualquer responsabilidade já que não tem qualquer hipótese de apurar", prosseguiu.

A fase final será realizada em Cerignola e Andria, na Itália, de 12 a 17 de julho de 2022.