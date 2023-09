Portugal defronta a Ucrânia nos oitavos de final do Europeu

Portugal vai defrontar no próximo sábado a Ucrânia nos oitavos de final do Campeonato da Europa, agora em Varna, na Bulgária, depois de ter disputado a fase de grupo em Telavive em Israel.Esta terça-feira concluiu-se a fase de grupos, com Portugal a terminar a Poule D em segundo, cruzando com o terceiro da Poule B, que foi a Ucrânia.