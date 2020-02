Portugal defronta Ucrânia, Geórgia e Suécia rumo ao Europeu feminino

A seleção nacional feminina de voleibol vai defrontar as congéneres da Ucrânia, Geórgia e Suécia na fase de qualificação para o Europeu'2021, anunciou esta sexta-feira a Confederação Europeia de Voleibol (CEV).

Os jogos, a disputar a duas mãos, no sistema de todos contra todos, serão realizados entre agosto e setembro, e as duas seleções mais bem classificadas de cada um dos seis grupos de apuramento garantem a presença na fase final do Europeu2021.

As seleções da Turquia, Itália, Polónia, Países Baixos, Alemanha, Rússia, Bélgica e Azerbaijão estão já apuradas para a fase final, em virtude da sua posição no Europeu2019, bem como o quarteto organizador, formado por Sérvia, Bulgária, Croácia e Roménia.

Fase de qualificação para o Europeu'2021:

Grupo A - Bielorrússia, Suíça e Estónia.

Grupo B - Ucrânia, Portugal, Geórgia e Suécia.

Grupo C - Espanha, Grécia, Áustria e Noruega.

Grupo D - Eslováquia, Finlândia, Montenegro e Kosovo.

Grupo E - Hungria, França, Israel e Dinamarca.

Grupo F - Eslovénia, República Checa, Bósnia-Herzegovina e Letónia.

Sérvia, Bulgária, Croácia e Roménia acolhem a fase final do Europe de 15 de agosto a 30 de setembro.