Portugal derrota Estónia e confirma final da Silver League

A seleção portuguesa de voleibol feminina confirmou este domingo a presença na final da European Silver League, com um triunfo por 3-1 frente à Estónia, em Tartu, que irá disputar com a Suécia, em 2 de julho, em Lund.

Na derradeira jornada do grupo único de qualificação, Portugal venceu na Estónia pelos parciais de 20-25, 25-23, 25-22 e 25-19, e confirmou o segundo lugar, atrás da Suécia, com a qual irá disputar a subida à European Golden League.

A Eslovénia venceu por 3-0 na deslocação ao Luxemburgo, com os parciais de 25-17, 25-16 e 25-19, e terminou na terceira posição do grupo. Estónia encerrou em quarto e o Luxemburgo em quinto, sem qualquer set ganho.

No regresso às vitórias da seleção orientada por Hugo Silva, após os desaires com a Suécia (3-2) e Eslovénia (3-1), Júlia Kavalenka e Margarida Maia, ambas com 13 pontos, foram as principais pontuadoras. Na Estónia, Kristine Milen também fez 13 pontos.

Portugal irá disputar a sua primeira final numa competição internacional feminina frente à Suécia, em 02 de julho, em Lund, numa partida que coloca frente a frente os dois primeiros classificados do grupo e irá decidir a subida à Golden League.

Como esta edição da Silver League foi disputada apenas por um grupo, não haverá final four e só os dois primeiros classificados (1.º Suécia e 2.º Portugal) avançam para a final, a organizar pela seleção vencedora da fase preliminar.

Em 2021, Portugal fez história ao apurar-se para a 'final four' da prova, depois de vencer o grupo B de qualificação - na cidade bósnia de Zenica -, com cinco vitórias e apenas um desaire: Estónia (3-2 e 3-1), Letónia (3-0 e 3-0) e Bósnia-Herzegovina (0-3 e 3-1), tendo sido esta última seleção a vencer a ESL 2021, enquanto Portugal foi 4.º classificado