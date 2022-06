Portugal derrota Luxemburgo e segue invicto na liderança da Silver League

A seleção portuguesa feminina de voleibol somou esta quarta-feira a quarta vitória em quatro jogos para a Silver League europeia (ESL), ao derrotar o Luxemburgo por 3-0, em Santo Tirso, e ocupa o primeiro lugar do grupo.

Após os êxitos caseiros sobre Estónia (3-2) e Eslovénia (3-0) e o triunfo na visita à Suécia (3-2), segunda classificada, Portugal venceu o quinto e último da tabela, num duelo apenas equilibrado no terceiro set, como espelham os parciais de 25-12, 25-13 e 25-21, e chegou aos 10 pontos, mais um do que as nórdicas.

O conjunto luso perdeu a primeira bola do encontro, com uma falta no ataque, mas logo respondeu com cinco pontos seguidos, numa demonstração de superioridade perante as sucessivas falhas do adversário na receção, na construção do 'side-out' e na defesa, só disfarçadas por alguns serviços flutuantes e pela solidez de alguns blocos.

Apesar da série de quatro pontos do Luxemburgo, que encurtou a vantagem portuguesa para 13-9 e levou o selecionador Hugo Silva a pedir desconto de tempo, as anfitriãs recuperaram o domínio em todos os capítulos do jogo e fecharam o primeiro set com uma margem folgada.

Com algumas faltas a abrir o segundo parcial, as jogadoras portuguesas viram o adversário no seu encalço até ao 5-4, altura em que 'dispararam' no marcador com remates fortes sem bloco nem defesa, receções luxemburguesas diretas para fora e remates contrários incapazes de ultrapassarem a rede, segundo um padrão idêntico ao do set inaugural.

A seleção orientada pelo italiano Fábio Aiuto melhorou o 'side-out' no terceiro set, com os passes a corresponderem aos movimentos em suspensão de Carla Mulli, autora de vários remates certeiros, e ombreou com Portugal até ao fim.

Mais irregular do que nos sets anteriores, a formação lusa esteve a perder por 17-14 e operou uma primeira reviravolta para os 18-17, antes de ver o Luxemburgo passar de novo para a frente, com 20-18, e de virar finalmente o resultado a seu favor, com três pontos consecutivos no encerramento do desafio.

Terminada a primeira volta da ESL, Portugal inicia a segunda metade da competição perante o lanterna-vermelha, em partida agendada para domingo, na cidade do Luxemburgo, às 16:00 de Lisboa, antes de receber a Suécia, em 15 de junho, novamente em Santo Tirso, e de viajar à Eslovénia, no dia 18, e à Estónia, no dia 26.

Os dois primeiros classificados apuram-se para a final agendada para 2 de julho, em local a designar, garantindo a seleção vencedora a promoção à Golden League de 2023, o escalão maior das ligas europeias de seleções, e um prémio de 35 mil euros.

Jogo realizado no pavilhão municipal de Santo Tirso.

Portugal - Luxemburgo, 3-0.

Parciais: 25-12, 25-13 e 25-21.

Sob arbitragem de Gloria Souto Jiménez (Espanha) e José Caramez Pereira (Portugal), as equipas alinharam com:

- Portugal: Gabriela Coelho, Kátia Oliveira, Eliana Durão, Carina Moura, Margarida Maia, Julia Kavalenka e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Alice Clemente, Maria Lopes, Ana Couto, Daniela Loureiro (líbero), Aline Timm e Marta Hurst.

Treinador: Hugo Silva.

- Luxemburgo: Carla Mulli, Betty Hoffmann, Cindy Schneider, Nathalie Braas, Camille Esselin, Vanessa Koos e Maryse Welsch (líbero). Jogaram ainda: Giulia Tarantini, Lilly Tarantini, Martina Fraschetti e Caroline Martin (líbero).

Treinador: Fábio Aiuto.

Assistência: cerca de 300 espetadores