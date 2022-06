Portugal derrotado pela Turquia

Depois do triunfo na jornada inaugural diante da Eslováquia, Portugal não conseguiu somar ontem a segunda vitória no Grupo A da Golden League, caindo em Viana do Castelo frente à poderosa Turquia por 3-1, seguindo agora no segundo lugar do grupo, onde apenas o primeiro segue para a final-four.

"Faltou-nos um pouco de discernimento para terminarmos melhor, mas a Turquia provocou-nos muita dificuldade. Fisicamente são muito altos e a bola sai bem pesada", analisou o selecionador João José, no final de um duelo onde a Seleção deu tudo para forçar um quinto e decisivo set, só que o experiente conjunto turco soube aproveitar as suas vantagens para fechar com um parcial de 26-24. E no domingo há novo confronto com este adversário, mas em solo turco. "Creio que continuamos a melhorar e no próximo jogo vamos mostrar evolução. Hoje já sabemos mais coisas, o que temos de fazer, para contrariar este oponente. O possível ambiente adverso na Turquia não vai influenciar, estes jogadores já estão acostumados", finalizou o selecionador nacional, que voltou a ter em Lourenço Martins o melhor marcador (20 pontos).

Femininos em grande

Mais cedo tinha sido a vez da Seleção feminina entrar em ação e venceu a Eslovénia, por 3-0 (25-21, 25-14 e 25-22), na terceira jornada da Silver League europeia, também em Viana do Castelo. Com este triunfo, a equipa comandada por Hugo Silva ascendeu à segunda posição, com dois triunfos em dois jogos. O próximo duelo está agendado para sábado frente à Suécia, em Lund. "Podemos crescer muito mais", observou o selecionador nacional feminino no final.