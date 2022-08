Portugal entra a ganhar no apuramento para o Europeu'2023

A seleção portuguesa de voleibol garantiu esta quarta-feira uma tranquila vitória no jogo da primeira jornada do grupo D da fase de apuramento para o Campeonato da Europa, batendo a Islândia por 3-0.Numa partida que já se adivinhava tranquila para a formação lusa, tudo correu de feição para os comandados de João José que garantiram uma vitória, com os parciais 25-14, 25-16 e 25-10.No próximo domingo, Portugal vai jogar a segunda jornada desta fase em casa da seleção de Montenegro, que, venceu o Luxemburgo, pelo menos resultado.Os portugueses entraram da melhor forma e em nenhuma altura permitiram aos islandeses criar qualquer tipo de dificuldade.Logo no primeiro parcial, e em pouco mais de 20 minutos, Portugal venceu sem dificuldade por 11 pontos de diferença, fazendo adivinhar que esta consistência se iria manter.No segundo parcial, fruto de algum relaxamento da seleção portuguesa, a Islândia conseguiu fazer mais pontos, ainda assim nada capaz de tirar a serenidade aos jogadores portugueses que voltaram a vencer, desta feita por uma diferença de nove.A caminho de uma vitória contundente, Portugal 'esmagou' a Islândia no último parcial com uma vitória inequívoca com uma diferença de 15 pontos (25-10), carimbando assim os primeiros três pontos.Jogo realizado no pavilhão desportivo municipal da Póvoa de Varzim.Parciais: 25-14, 25-16, 25-10.Sob arbitragem de David Fernandez Fuentes (Espanha) e Ricardo Ferreira (Portugal), as equipas alinharam com:: Miguel Sinfronio, Lourenço Martins, Alexandre Ferreira, Tiago Violas, André Marques e Filip Cveticanin. Jogaram ainda: Gil Pereira, João Oliveira, Bruno Cunha, José Neves Miguel Cunha e Ivo Casas.Treinador: João José.: Hafsteinn Sigursson, Kristjan Valdimarsson, Evarr Birgisson, Valens Ingimundarson, Hafsteinn Valdimarsson e Máni Matthiasson. Jogaram ainda: Markus Matthiasson, Ludvik Matthiasson, Atli Petursson, Draupnir Kristjansson, Omarsson Freyr, Galdur Davidsson.Treinador: Santiago Domench.Assistência: cerca de 1000 espectadores.