Portugal fecha com nova derrota apuramento do Europeu2022 de sub-18 de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol de sub-18 encerrou este sábado com uma derrota por 3-0 frente à Roménia, em Israel, a qualificação para o Europeu'2022 da categoria, do qual já estava afastada desde sexta-feira.

Portugal perdeu pelos parciais de 25-23, 25-17 e 25-18 e somou a terceira derrota pela margem máxima, terminando na quarta posição do grupo E, que teve como vencedor a invicta República Checa, que se apurou para a fase final do Europeu2022.

A seleção portuguesa perdeu na primeira jornada com a República Checa, por 3-0, com os parciais de 25-21, 25-12 e 25-16, e na segunda com o anfitrião Israel, também por 3-0, com 25-11, 25-16 e 25-12, resultado que ditou a eliminação dos lusos.

No encontro decisivo, disputado entre os dois primeiros classificados do grupo à entrada para a última jornada, a República Checa venceu Israel por 3-0, pelos parciais de 25-23, 25-22 e 25-17, e garantiu o apuramento para o Europeu'2022.