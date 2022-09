Portugal fecha qualificação para o Europeu feminino com nova derrota

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal voltou este sábado a perder com a Hungria, em Békéscsaba, e termina no terceiro lugar o Grupo C da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de voleibol feminino de 2023.

Depois de já terem sido derrotadas em Santo Tirso pelas húngaras, as portuguesas voltaram a ceder, por 3-0, com os parciais de 25-16, 25-17 e 25-17, em 72 minutos de jogo.

Portugal fecha o grupo com duas vitórias e quatro derrotas, atrás das duas seleções apuradas para a fase final do Europeu, que são Ucrânia (seis vitórias) e Hungria (quatro). Em quarto e último, só com derrotas, ficou Chipre.

O jogo de hoje em Békéscsaba era para cumprir calendário, já que mesmo com vitória lusa as húngaras ficavam à frente na tabela, pelo desempate por pontos atribuídos por sets.

Margarida Maia, com oito pontos, foi a melhor anotadora de Portugal, a cinco da húngara Gréta Szarmáry, que chegou aos 13.