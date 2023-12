Portugal inicia Golden League com Luxemburgo e Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal inicia a participação na European Golden League de voleibol em casa frente ao Luxemburgo e à Espanha, a 17 e 19 de maio de 2024, respetivamente, de acordo com o sorteio realizado esta quarta-feira pela confederação europeia (CEV).

A fase preliminar da edição de 2024 decorre de 17 de maio a 2 de junho e apresenta um novo formato, em que cada uma das 12 seleções participantes receberá um torneio e terá sempre adversários diferentes, num total de seis oponentes.

"Se este formato é mais difícil ou mais fácil, ainda é complicado de perceber, pois é a primeira vez que o vamos disputar, mas será certamente mais equilibrado porque vai ser disputado por proximidade de ranking", referiu o selecionador nacional, João José.

Portugal prossegue a participação na renovada European Golden League a 24 e 26 de maio de 2024, na Roménia, defrontando a Croácia - que irá receber a final four de 13 a 16 de junho de 2024 - e a seleção anfitriã, respetivamente.

O terceiro torneio será disputado de 31 de maio a 2 de junho, em território neutro, já que o organizador é a Ucrânia: Portugal defronta os ucranianos na sexta-feira e os belgas no sábado, enquanto os ucranianos enfrentam os belgas no domingo.

"Por exemplo, no último fim de semana, nós, que somos a terceira seleção no ranking [da prova], vamos defrontar a Ucrânia e a Bélgica, a primeira e a segunda seleções do ranking", acrescentou o selecionador nacional.

João José assumiu que "o primeiro torneio é, entre aspas, o mais acessível", com a Espanha e o Luxemburgo, e que no segundo Portugal vai defrontar seleções muito semelhantes, Roménia e a Croácia, e que conhece bem por já ter defrontado.

Com três seleções em cada torneio, o organizador jogará sempre na sexta-feira e no domingo, enquanto os visitantes se defrontarão no sábado.

A classificação da Golden League, que na última edição teve como vencedor a Turquia, englobará todas as equipas e os quatro mais bem posicionados apuram-se para a 'final four', agendada para os dias 14, 15 e 16 de junho, na Croácia.