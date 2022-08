Portugal joga em Montenegro

O encontro de hoje entre Montenegro e Portugal vai ditar o líder da Poule D da fase de qualificação para o Europeu de 2023, já que ambas as seleções venceram na jornada inaugural, ambas por 3-0. A portuguesa ganhou, em casa, à Islândia, a montenegrina foi vencer ao Luxemburgo.Portugal, com uma seleção em renovação, onde imperam alguns jogadores menos experientes, conseguiu um triunfo expressivo no 1º jogo, parciais de 25-15, 25-14 e 25-17, mas o selecionador está alertado para outro tipo de adversário hoje. "Montenegro é uma equipa totalmente diferente da Islândia, é experiente, sabe jogar e tem jogadores que estão habituados a jogar em diferentes campeonatos europeus e nós temos de saber lidar, com calma, com toda essa experiência", disse João José à assessoria da FPV.Refira-se que se apuram diretamente para a fase final do Europeu do próximo ano os vencedores das sete poule, mais os cinco melhores segundos classificados.