Portugal organiza apuramento para o Europeu sub-22

Portugal será a casa do apuramento para o Europeu de sub-22 feminino em voleibol. A seleção portuguesa irá decidir em território nacional a sua classificação para o campeonato europeu. Presente no Pool A, Portugal irá ter pela frente a seleção da Ucrânia, Dinamarca e Irlanda. Caso a seleção se apure em primeiro lugar, carimba a passagem para a fase final onde encontrará a Itália, anfitriã do torneio.A fase final disputar-se-á em junho ou julho de 2024.Recorde-se que a seleção feminina de sub-21 (agora no escalão sub-22) esteve muito perto de se classificar para o Campeonato Europeu de 2022 que se realizou na Itália.