Portugal perde com a Dinamarca e complica ambições na Golden League

A seleção portuguesa masculina de voleibol perdeu este sábado com a Dinamarca, por 3-2, na terceira jornada da 'poule' A da Golden League europeia, num resultado que complica as ambições lusas de garantir o primeiro lugar no grupo.

A formação nacional, que vinha de uma outra derrota, por 3-2, frente a Turquia, foi, neste jogo, manietada pelos dinamarqueses, que entraram a vencer no jogo, com um parcial de 25-16, e apesar de ainda permitiram resposta dos lusos no segundo set, com um 25-23, resolveram, depois, o desafio com os esclarecedores 25-14 e 25-16.

Com este resultado, Portugal cai para o terceiro lugar da 'poule', com quatro pontos, e a Dinamarca sobe à liderança, com seis, mais um do que a Turquia, segunda, mas que só joga este domingo, em casa, com a Roménia, que ainda não pontuou.

Com duas derrotas em três jogos, Portugal tem de fazer uma segunda volta perfeita, e esperar deslizes dos adversários, para ainda sonhar com o primeiro lugar do grupo, o único que dá acesso direto à final four, que se disputa na Croácia, a 24 e 25 de junho.

Se os croatas, como organizadores da prova, forem o primeiro classificado na sua 'poule', abre-se uma vaga para o segundo melhor classificado dos dois grupos.

Para evitar depender desse cenário de condicionantes, até porque esta semana já tinha perdido com a Turquia, em Santo Tirso, a equipa portuguesa sabia que nesta viagem à Dinamarca era fundamental vencer.

No entanto, a entrada dos portugueses no jogo não foi a melhor, e apesar de um arranque equilibrado, espelhado num 12-10 a meio do set, os nórdicos cavaram uma considerável vantagem até ao 19-12, rematando o parcial como um 25-16.

No segundo set, os luso reagiram, e no parcial mais equilibrado de todos, onde a marcha do marcador esteve sempre muito próxima, a equipa João José fez diferença na parte final, arrancado um 25-23.

Apesar dessa confiança, o terceiro parcial voltou a ser desacerto para Portugal, que a meio do parcial já tinha uma desvantagem de oito pontos, acabando por não mais recuperar, permitindo à Dinamarca fechar com um castigador 25-14.

No quarto parcial, manteve-se a toada superior dos nórdicos e incapacidade de resposta da formação nacional, que voltou a entrar mal no set oferecendo uma vantagem confortável ao adversário que fechou com 25-16, que impôs o resultado final de 3-1.

A equipa das 'quinas' tem no próximo sábado [10 de junho] a possibilidade de se redimir, e relançar ambições, quando receber esta mesma Dinamarca, em Viana do Castelo, no quarto jogo da 'poule'.