Portugal perde com a França na qualificação para o Euro'2024 sub-22 de voleibol

A seleção portuguesa masculina sub-22 de voleibol perdeu este sábado com a França na 'negra' (3-2), no segundo jogo do Grupo E de apuramento para o Euro'2024 da categoria, ficando 'obrigada' a vencer a Dinamarca no domingo.





Em Yerevan, capital da Arménia, os portugueses fizeram um bom jogo ante a favorita da 'poule', na sequência de terem vencido os anfitriões por 3-0 na sexta-feira, e entraram melhor, vencendo por 25-23 o primeiro 'set'.

Depois, parciais de 25-17 e 27-25 permitiram aos gauleses dar a volta, mas os lusos igualaram (25-18) e forçaram a 'negra', em que os adversários foram melhores, impondo-se por 15-10.

André Pereira acabou o encontro com 22 pontos, atrás apenas de Hilir Henno, que contribuiu para a 'causa' de França com 23.

Numa fase de apuramento em que se qualificam diretamente os primeiros classificados de cada grupo, um lugar já destinado à França após ter batido antes a Dinamarca, e os dois melhores segundos classificados, Portugal terá de levar de vencida os dinamarqueses no domingo.

A seleção lusa defronta a Dinamarca pelas 12:00 de Lisboa, no domingo, e em caso de vitória assegurará que é segundo na 'poule', pelo que o selecionador, Hugo Silva, se mostrou contente por continuar a depender apenas de si.

"Vamos disputar mais um jogo difícil, pois será decisivo para ambas as equipas. Só temos de provar de que são feitos os portugueses e lutar por todos os pontos até à vitória. [...] Foi um jogo em que a nossa equipa merecia ser mais feliz", analisou o técnico, citado pela Federação Portuguesa de Voleibol.