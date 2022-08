Portugal perde com a Hungria a abrir a qualificação para o Europeu feminino de voleibol

A seleção portuguesa feminina de voleibol perdeu este sábado, por 3-0, na receção à Hungria, que se revelou superior em todos os capítulos do encontro da primeira jornada do grupo C da fase de qualificação para o Europeu de 2023.A formação lusa ainda 'ombreou' com a congénere magiar na abertura do primeiro 'set', mas a robustez do bloco magiar, aliada à fluidez do 'side out' e à potência dos remates, sobretudo da oposto Anett Németh, melhor marcadora do jogo, com 14 pontos, desfez o equilíbrio de forma definitiva, 'gizando' os parciais de 25-18, 25-18 e 25-14 que ditaram o resultado final.

Diante de uma seleção que participou na anterior edição do Europeu e que disputou a Golden League europeia em maio e em junho de 2022, Portugal equilibrou as operações na primeira metade do 'set' inaugural, marcado pelo ascendente dos blocos, robustos o suficiente para anularem vários ataques de um lado e de outro.

A equipa das 'quinas' esteve a vencer por 12-11, precisamente após um bloco de Kátia Oliveira, central que assinala hoje o 36.º aniversário, mas as húngaras responderam pela oposto Anett Németh, decisiva para a primeira margem de três pontos no desafio (13-16), que levou o selecionador luso Hugo Silva a pedir o primeiro desconto de tempo do encontro.

As anfitriãs ainda reduziram a desvantagem para um ponto (18-17), após remate certeiro da 'zona 4' Margarida Maia, mas uma falha de comunicação na defesa, entre Gabriela Coelho e a líbero Joana Resende, restabeleceu a diferença de três pontos (20-17), a partir da qual as magiares se lançaram para um triunfo confortável no 'set'.

Com Maria Lopes no lugar de Gabriela Coelho, Portugal viu a Hungria distanciar-se ainda mais cedo no segundo 'set' e só reagiu quando, a perder por 13-6, Alice Clemente substituiu a 'desinspirada' Julia Kavalenka.

A seleção lusa começou a posicionar-se melhor para conter os remates adversários, articulou melhor os ataques e reduziu a desvantagem para três pontos (19-16), antes de as húngaras ajustarem a defesa e recorrerem a 'amorties' na hora do remate para 'congelarem' a resposta portuguesa e dilatarem o resultado para 2-0.

O desfecho do terceiro e último 'set' começou a 'desenhar-se' logo ao início, com a Hungria a manter a pontaria 'afinada' e Portugal a exibir deficiências na receção.

Após o 'marcador' atingir o 9-1 favorável às magiares, o selecionador Hugo Silva operou várias alterações na seleção lusa, dando minutos a todas as convocadas.

Na segunda jornada, Portugal defronta o Chipre, seleção derrotada hoje pela Ucrânia (3-0), num encontro marcado para quarta-feira, em Nicósia, a partir das 20:00 locais (18:00 de Lisboa).

Jogo realizado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Portugal - Hungria, 0-3.

Parciais: 18-25, 18-25, 14-25.

Sob arbitragem de Mathias Ewald (Alemanha) e Bjorn Willems (Bélgica), as equipas alinharam com:

- Portugal: Gabriela Coelho, Kátia Oliveira, Lila Durão, Carina Moura, Margarida Maia, Julia Kavalenka e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Maria Lopes, Alice Clemente, Aline Timm, Ana Figueiras, Amanda Cavalcanti e Matilde Rodrigues (líbero).

Treinador: Hugo Silva.

- Hungria: Greta Szakmáry, Fanny Fábián, Orsolya Papp, Anett Németh, Greta Kiss, Andrea Pintér e Fruzsina Tóth (líbero). Jogaram ainda: Réka Szedmák.

Treinador: Andreas Vollmer.

Assistência: cerca de 500 espetadores.