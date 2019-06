Portugal perde com o Japão e sentencia despromoção à Golden European League

A seleção portuguesa perdeu este sábado com o Japão, por 3-1, em Leipzig, na Alemanha, para a penúltima jornada da Liga das Nações, e sentenciou a já inevitável despromoção à Golden European League.Portugal perdeu pelos parciais de 20-25, 22-25, 25-22 e 20-25 e, com apenas um jogo por disputar frente à campeã mundial Polónia, no domingo, traçou já o seu destino independentemente do resultado.Mesmo que Portugal vença a Polónia, ainda a disputar o acesso à fase final, e alcance o seu terceiro triunfo, e a Austrália não vença à Argentina, está em desvantagem nos critérios de desempate.A Liga das Nações é disputada por 16 seleções, mas apenas quatro, denominadas por 'desafiadoras', podem descer à Golden European League, como é o caso, na presente edição, de Portugal, Canadá, Bulgária e Austrália.Com a derrota averbada frente ao Japão, seleção que ocupa o 10.º lugar do 'ranking' mundial, apesar da boa réplica dada em Leipzig, Portugal irá terminar no domingo a fase regular como a pior classificada entre as 'desafiadoras'.Frente aos nipónicos, a seleção portuguesa evidenciou alguma falta de eficácia na concretização de pontos nos momentos decisivos, nomeadamente na parte final dos parciais, em que averbou erros comprometedores, que a impediram de manter as vantagens e fechar os 'sets'.Portugal liderou até perto dos 18 pontos de cada parcial, mas apenas conseguiu manter essa liderança, que no segundo 'set' chegou aos quatro pontos (18-14), por uma vez, no terceiro, que venceu por 25-22.A seleção japonesa ainda 'tremeu' com a lesão do seu influente jogador Yuki Ishikawa, no final do terceiro parcial, que levou Portugal a entrar com 4-0 no quarto, mas retificou a ausência com o decorrer do jogo.O capitão luso Alexandre Ferreira foi o melhor pontuador do encontro, com 22 pontos, enquanto Yuji Nishida, com 19, foi o jogador em evidência no capítulo da concretização na seleção japonesa.