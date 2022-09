Portugal perde de novo com Ucrânia e falha acesso ao Europeu feminino

A seleção portuguesa de voleibol feminino está fora do Europeu de 2023, após a derrota deste domingo na receção à Ucrânia, por 3-0, num embate da quarta jornada do Grupo C da fase de qualificação.

Apesar de ter contrariado o favoritismo contrário no primeiro 'set', a formação liderada pelo selecionador Hugo Silva caiu de rendimento ao longo do desafio perdeu pela margem máxima com as ucranianas, com parciais de 21-25, 16-25 e 11-25, à semelhança do que acontecera há uma semana, na cidade checa de Tabór.

Com a terceira derrota em quatro jogos de qualificação, a equipa das 'quinas' manteve o terceiro lugar, com três pontos, menos oito do que a Ucrânia, primeira classificada, e a sete do que a Hungria, segunda, quando restam duas jornadas numa qualificação em que se apuram as duas primeiras seleções de cada grupo.

Perante uma assistência superior a um milhar de pessoas no pavilhão municipal de Santo Tirso, a seleção lusa equivaleu-se à Ucrânia em grande parte do primeiro 'set', apresentando fluidez de ataque em resposta aos serviços contrários e solidez no bloco.

Portugal viu-se com uma desvantagem de 6-3, com Olesia Rykhliuk a mostrar desde logo o potencial ofensivo que fez dela a melhor marcadora do encontro (21 pontos), mas a precisão dos ataques subiu, com Maria Lopes em evidência, e o bloco começou a funcionar, beneficiando da ação de Aline Timm.

As anfitriãs empataram (7-7) e mantiveram-se lado a lado com a oponente, tendo mesmo passado para a frente do marcador (12-11), antes de o selecionador ucraniano, Ivan Petkov, pedir o primeiro desconto de tempo do encontro.

O jogo continuou equilibrado até o 16-15 favorável à Ucrânia se avolumar para um 20-16, fruto de um remate de Margarida Maia para fora, de um bloco eficaz Anastasiia Maievska e de um remate certeiro de Ryhkliuk.

A diferença revelou-se crucial para a seleção 'azul e amarela' fechar o primeiro 'set' por 25-21 e controlar o resto do encontro por larga margem, sem deixar a equipa das 'quinas' reentrar na discussão.

Com crescentes dificuldades para lidar com a defesa e o bloco contrários, Portugal viu uma desvantagem de 10-7 transformar-se em 16-8, antes de a seleção do leste da Europa fechar 'as contas' por 25-16.

O terceiro 'set' foi ainda mais desnivelado, com Portugal incapaz de pontuar em remates na ponta, quase sempre defendidos, e no centro da rede, fosse pelo bloco contrário ou pela maior força física ucraniana nas bolas divididas, que levaram ao parcial de 25-12.

Afastado do europeu de voleibol, Portugal volta a jogar em Santo Tirso na próxima jornada, frente ao Chipre, em encontro marcado para quinta-feira, às 21:00, antes de concluir a qualificação com uma visita à Hungria, no sábado.





Jogo realizado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Portugal-Ucrânia, 0-3.

Parciais: 21-25, 16-25 e 11-25.

Sob arbitragem de Fabrice Collados (França) e Alexis Fuentes Barrassa (Espanha), as equipas alinharam com:

- Portugal: Kátia Oliveira, Lila Durão, Margarida Maia, Aline Timm, Julia Kavalenka, Maria Lopes e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Ana Figueiras, Alice Clemente, Carina Moura, Gabriela Coelho e Matilde Rodrigues (líbero).

Treinador: Hugo Silva.

- Ucrânia: Oleksandra Milenko, Svitlana Dorsman, Olesia Rykhliuk, Daria Velykokon, Anastasiia Maievska, Yuliia Dymar e Krystyna Niemtseva (líbero). Jogaram ainda: Anastasiya Karasova e Olena Rudyk.

Treinador: Ivan Petkov.

Assistência: cerca de 1.200 espetadores.