Portugal perde e falha disputa pelos oito primeiros no Europeu de voleibol sub-20

A seleção portuguesa de voleibol de sub-20 perdeu esta quinta-feira no Campeonato da Europa com a Finlândia, por 3-2, falhando o direito a discutir o melhor resultado entre o quinto e oitavo lugar na prova que decorre em Itália.

No Grupo II, que se disputa em Vasto, os lusos estiveram duas vezes na frente, com 25-21 no primeiro 'set' e 27-25 no terceiro, contudo permitiram a recuperação dos adversários.

Cederam no segundo parcial por 21-25 e concederam a recuperação final dos nórdicos, com reviravolta materializada em 14-25 e 12-15 nos dois derradeiros parciais.

Já sem hipóteses de ir às meias-finais, reservadas aos dois melhores de cada 'poule', Portugal precisava de ficar em terceiro ou quarto lugar do grupo de seis equipas para continuar a competir, contudo voltou a perder e assim ficou fora dos oito mais fortes.

Na competição, Portugal perdeu por 3-2 com a Grécia, Bélgica e Finlândia, por 3-1 com a Bulgária e apenas venceu a República Checa, por 3-0.