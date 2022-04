Portugal perde na 'negra' e falha Euro'2022 de voleibol de sub-17 feminino

A seleção portuguesa feminina de voleibol de sub-17 perdeu este sábado por 3-2 com a congénere da Holanda, anfitriã do grupo D de qualificação para o Europeu'2022, em Arnhem, e ficou afastada da fase final.

Portugal, que esteve a vencer por 2-0, voltou a perder na 'negra', pelos parciais de 26-24, 25-22, 23-25, 21-25 e 9-15, tal como na primeira jornada com a Grécia (3-2), e, com uma jornada por disputar, já não tem hipóteses de se qualificar.

A seleção portuguesa, que voltou a deixar uma boa imagem no Sporthal Papendal, segue na terceira posição do grupo D, com dois pontos, e despede-se no domingo frente à Geórgia, que ocupa o quarto posto, ainda sem qualquer ponto somado.

Grécia e Holanda, que entram para a derradeira jornada com cinco pontos, decidem entre si a vitória no grupo e, consequentemente, qual das duas seleções marcará presença no Europeu'2022.